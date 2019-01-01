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سانشو يكشف موقفه من البقاء مع دورتموند الموسم المقبل

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Getty Images
طلب كبير على النجم الإنجليزي الشاب
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد جادون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، رغبته في التواجد مع فريقه الموسم المقبل رغم العروض المتوقع أن تنهال عليه بعد تألقه اللافت في ألمانيا.

وساعد الإنجليزي الشاب دورتموند للمنافسة على لقب البوندسليجا حتى المرحلة الأخيرة، ولكن بايرن ميونخ نجح في حسم اللقب.

وقال سانشو للمراسلين: "أنا سعيد بهذا الموسم، لم أتخيل أن ألعب هكذا كثيراً، الجميع ساعدني هنا، العام المقبل سأكون هنا للفوز بالدوري وليس الحلول ثانياً".

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وتحول سانشو بالحديث إلى زميله المغادر كريستيان بوليسيتش: "سأفتقده بكل تأكيد، أنا سعيد له وأتمنى له التوفيق في تشيلسي، سيستمتع كثيراً هناك".

وقدم سانشوا موسماً مميزاً بتسجيله 12 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة في 34 مباراة بالدوري الألماني، مما جذب أنظار مانشستر يونايتد وآخرين.

 

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