سانشو الأول - ما أسباب هجرة الشباب من البريميرليج إلى البوندسليجا؟

عديد اللاعبين فضلوا ألمانيا على إنجلترا في الأعوام الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نجح بوروسيا دورتموند مساء السبت في التتويج بلقب السوبر الألماني بعد فوزه على بطل الثنائية بايرن ميونخ، مباراة شهدت استمرار تألق الإنجليزي جادون سانشو الذي أصبح من نجوم الصف الأول لفريقه.

انتقال سانشو قبل عامين من مانشستر سيتي إلى دورتموند مقابل قرابة ثمانية مليون يورو أثار تعجب الكثيرون، المعتاد هو أن اللاعبين يرحلون عن البوندسليجا نحو أضواء البريميرليج، ولكن الآية انعكست في الموسمين الماضيين.

ظاهرة انتقال اللاعبين الشباب من أندية إنجلترا نحو الكرة الألمانية تصاعدت وأصبحت لافتة للأنظار، شهر يوليو الحالي شهد تحول 12 لاعباً من البريميرليج نحو أندية البوندسليجا، ومعظمهم شباب، وبعضهم دُفع فيه مبالغ كبيرة مثل أديمولا لوكمان من إيفرتون إلى لايبزج مقابل 19 مليون يورو.

تألق سانشو الكبير مع دورتموند رغم سنه الصغيرة، وتحوله إلى أحد أبرز النجوم في البوندسليجا شجع العديدين لاتخاذ نفس الخطوة، فما هي الأسباب وراء الهجرة الجماعية للإنجليز نحو الملاعب الألمانية.

سانشو نفسه أكد على الأمر عندما تحدث عن أسباب انتقاله من سيتي إلى دورتموند: "جوارديولا ساعدني كثيراً وسيتي أعطاني الفرصة للعب، ولكن في دورتموند حظيت بفرصة اللعب كأساسي والنمو، الكثيرون شككوا في قراري بالانتقال إلى ألمانيا".

لا تعتمد الأندية الإنجليزية على لاعبي فرق الشباب بشكل كبير، وبفضل السيولة المادية والأرباح التليفزيونية الهائلة، تفضل الصفقات الباهظة على إعطاء الفرصة للاعبين الصغار، مما يجعل الأمر صعباً على هؤلاء للحصول على الفرصة للعب، الأمر الذي اشتكى منه جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب، مراراً وتكراراً، وكُتبت فيه مقالات وأُعدت إحصائيات حول عدد الإنجليز في البريميرليج مقارنة بالأجانب.

في المقابل، الكرة الألمانية دائماً ما كانت لا تمانع أنديتها في الاعتماد على صغار السن، حتى كبار القوم مثل بايرن ودورتموند وشالكه وليفركوزن دائماً ما أعطوا الفرصة للاعبي الأكاديمية، وجوشوا كيميش ويوليان فايجل آخر الأمثلة الناجحة.

أندية البوندسليجا لا تملك سطوة مالية تساعدها على التحرك بقوة في سوق الانتقالات، ولذا كان التحول نحو المواهب الشابة، ومع بزوغ وتألق المنتخب الإنجليزي في منافسات الشباب في الأعوام الأخيرة، وانخفاض أسعارهم، بدأت الأنظار تتجه نحو هناك للتدعيمات.

نجاح سانشو منقطع النظير جعل باقي المنافسين المحليين يحذو حذوه ويتسوقون في إنجلترا، فرأينا اسماء جديدة تتألق مثل ريس نيلسون، معار أرسنال في هوفنهايم، وجعل اسماء مثل إيثان أمبادو ولوكاس نيميتشا تترك أضواء تشيلسي وسيتي وتنتقل لألمانيا بحثاً عن صناعة مشوارها في دوري أصبح البوابة نحو النجومية لشباب الإنجليز.