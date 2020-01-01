دورتموند يغري سانشو بضعف الراتب لرفض مانشستر

كيف سينتهي مسلسل سانشو ويونايتد؟

أشارت تقارير ألمانية إلى محاولات من بوروسيا دورتموند مع نجمه جادون سانشو من أجل الإبقاء عليه وإقناعه برفض عرض مانشستر يونايتد والاستمرار الموسم المقبل.

المفاوضات بين الناديين متواصلة على مدار الأيام الماضية من أجل التوصل لاتفاق من أجل انتقال الجناح الإنجليزي الشاب لصفوف يونايتد.

وذكرت "بيلد" أن الآن موقف بوروسيا دورتموند هو عرض التجديد على سانشو، مع رفع راتبه إلى ضعف الحالي الذي يقارب 12 مليون يورو موسمياً.

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في المقابل، أوضح التقرير وعدة مصادر أخرى أن مانشستر توصل قبل عدة أيام لاتفاقه الشخصي مع اللاعب على راتب أسبوعي في حدود 250 ألف جنيه استرليني.

الجريدة أضافت أن النادي الألماني يريد التغيير من سياساته التي استخدمها في السنوات الماضية ببيع أبرز نجومه وتحقيق أرباح مادية، وسيحاول الحفاظ على لاعبه.

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وأضافت "بيلد" أن بوروسيا وضع موعداً نهائياً ليونايتد من أجل إتمام الصفقة الاثنين المقبل، وإنهاء الاتفاق بين الطرفين على المبلغ النهائي وطريقة دفعه.

يذكر أن جميع المصادر أكدت أن الصفقة ستكون في حدود 120 مليون يورو، موزعة ما بين قيمة الصفقة والحوافز الإضافية، ولكن الاختلاف على كيفية تسديدها مباشرة أو على عدة أعوام.