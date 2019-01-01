دورتموند يرفض عرضاً من نادي كبير لضم سانشو

تألق النجم الشاب يجذب الانتباه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح بوروسيا دورتموند على لسان مديره يواخيم فاتسكه أنه رفض عرضاً من أحد الأندية الكبرى للتعاقد مع نجمه جادون سانشو.

وتحول سانشو لأحد أبرز لاعبي الفريق الألماني على مدار الموسمين الماضيين منذ انضمامه في 2017 من مانشستر سيتي.

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وقال فاتسكه مع " Ruhr Nachrichten": "مدير أحد الأندية السوبر سألني في الربيع الماضي عن إذا كان هناك فرصة لضم سانشو".

وأضاف: "أخبرته مباشرة أن ينسى الأمر ولم يتصل بي من وقتها، لقد أدرك أنني أعني ما أقول".

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وربطت التقارير في إنجلترا سانشو بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد، ولكن لم تتعد كونها تكهنات صحفية.

وكان سانشو قد تم اختياره ضمن فريق الموسم بالبوندسليجا الموسم الماضي بعدما سجل 12 هدفاً وصنع 17.