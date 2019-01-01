ساندرو روسيل يطالب بالتعويض عن 21 شهرًا من الاحتجاز

محاميي ساندرو روسيل يبدأون في التحرك من أجل الحصول على تعويض

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سيطالب ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق بالتعويض عن العمل غير الطبيعي للعدالة بعد قضاء 21 شهرًا رهن الاحتجاز من أجل للمحاكمة.

وتم التحقيق مع روسيل بعد اتهامه بالتلاعب في بعض الصفقات كان أبرزها صفقة انتقال نيمار من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة في صيف العام 2013.

وفي الوقت الحالي، يعد محامو ساندرو روزيل دعوى قضائية ضد الدولة ، للمطالبة بالتعويض عن الأداء غير الطبيعي للعدالة ، بعد أن أمضوا 21 شهرًا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة ، ثم أعلنوا براءتهم.

وأكدت صحيفة إي بي سي الإسبانية أن الدفاع عن رئيس نادي برشلونة السابق تعمل بالفعل في الوقت الحالي بعدما أعلنت المحكمة الحكم النهائي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

ويريد محامو روسيل تحصيل تعويضات وأيضًا تعديل تنظيم حيثيات الاحتجاز للمحاكمة في إسبانيا. وفقًا لما قالته إم دي، في حالة حصوله على تعويض، فسيقوم بتخصيص المبلغ الذي سيحصل عليه لمساعدة أولئك الذين في وضع مماثل والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الاستعانة بمحامٍ.

وقضى ساندرو روسيل 643 يومًا في السجن، وبرأته المحكمة الوطنية في الرابع والعشرين من أبريل للعام الحالي، في حكم ثابت ونهائي.

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يذكر أن رئيس برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو كان نائبًا لساندرو روسيل، وهو من تولى رئاسة النادي الكتالوني بعد رحيله.