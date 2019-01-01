ساندرو تونالي: "بيرلو الجديد" يأخذ كرة القدم الإيطالية لمستقبل مشرق

تم استدعاء اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا للمنتخب الإيطالي الأول بينما كان لا يزال يلعب في دوري الدرجة الثانية، مما يبرهن على موهبته الفذة

لا يوجد الكثير من اللاعبين الشباب ممن يبلغون من العمر 18 عامًا أو نحو ذلك يمكنهم الإدعاء بأنهم لعبوا دورًا محوريًا في صعود فريق إلى إحدى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وفي الوقت نفسه يتم استدعائهم لتشكيلة المنتخب الوطني، لكن ساندرو تونالي عليه أن يفخر بذلك.

على الرغم من الاهتمام الذي تلقاه من فرق في السيري آ والدوري الإنجليزي الممتاز، غض تونالي النظر عن تلك الإغراءات للرحيل عن بريشيا إما في يناير أو في الصيف الماضي، وبدلاً من ذلك اختار البقاء مع النادي الذي يمثله منذ سن 12 عاما لأنه يهدف إلى إعادة ترسيخ نفسها في الدوري الإيطالي.

مما لا شك فيه فإن الخطوة الكبيرة التالية في مسيرته ستأتي في الأشهر القادمة، لكن في الوقت الراهن فإن تونالي، لاعب الوسط الدفاعي الذي تم تشبيهه بأندريا بيرلو، يركز فقط على ترسيخ أقدامه في أعلى مستوى.

وُلد اللاعب في لودي في مايو 2000، وقد اكتشفت موهبة تونالي لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر تسع سنوات، رغم أن هناك عدة أندية لم تقتنع بخدماته.

وقال تونالي في مقابلة أجريت معه مؤخرا مع كورييري ديلو سبورت "ميلان رفضني بعد الاختبار معه، كنت في الثامنة من عمري وكنت ألعب في الهجوم. خيبة أمل؟ لا، لأنه بعد ذلك ذهبت إلى بياتشينزا."

أمضى تونالي ثلاث سنوات مع بياتشينزا قبل أن يختطفه بريشيا، الذي عمل على شحذ مهاراته داخل أكاديميته قبل أن يُطلب منه أن يشارك لأول مرة في الفريق عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا في افتتاح موسم دوري الدرجة الثانية 2017/2018.

كان ذلك الظهور الوحيد له بقميص فريق بريشيا الأول لمدة خمسة أشهر حيث لعب مع فريقه الرديف خلالها.

عاد إلى مقاعد البدلاء في مباراة الإياب أمام أفيلينو في 21 يناير قبل أن يتم اختياره ليبدأ اللعب ضد باليرمو بعد ستة أيام، حيث خاض المباراة بكاملها، وبنهاية الموسم كان قد خاض 19 مباراة في دوري الدرجة الثانية.

مما لا يثير الدهشة، أنه احتفظ بمكانه في الفريق لبدء موسم 2018/19، وبعد تعيين يوجينيو كوريني كمدرب جديد لبريشيا في سبتمبر 2018، تم تكليفه بمسؤولية أكبر.

على الرغم من صغر سنه، فقد كان تونالي بمثابة قائد للفريق، ومستوياته في 34 مباراة حيث سجل 3 أهداف، أثبتت بما لا يدع للشك أنه كان ركيزة لفريق كوريني العائد للسيري آ.

كان روبرتو مانشيني معجبًا جدًا بما رآه حيث دعا اللاعب الشاب إلى قائمة المنتخب الإيطالي لمباراة ودية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2018.

كان مدرب مانشستر سيتي السابق حريصًا على إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين الإيطاليين الشباب في الفريق الوطني حيث كان يستهدف حقبة جديدة مع الأتزوري، ويعتبر تونالي لاعبًا يعتقد الكثيرون أنه سيتم بناء الفريق عليه في المستقبل البعيد.

لم يشارك بعد في أول مباراة دولية له، لكن تم استدعاؤه مرة أخرى في سبتمبر بعد إصابة برايان كريستانتي، وكان من المقرر أن ينضم للمنتخب الأول هذا الأسبوع لمباريات تصفيات أوروبا 2020 أمام اليونان وليختنشتاين لكن تقرر أن يلعب مع منتخب دون 21 عامًا أمام جمهورية أيرلندا يوم الخميس.

عروض تونالي الرائعة في دوري الدرجة الثانية الايطالي جعلته هدفًا لأندية إنتر وروما وفيورنتينا خلال الصيف، لكن ماسيمو سيلينو مالك بريشيا لن يمكن من الممكن إقناعه بالتخلي عن جوهرة فريقه، كما أن عروض اللاعب الشاب في السيري آ هذا الموسم أكدت صحة قراره حيث سينتظر الحصول على مقابل أكبر إن قرر بيعه مستقبلا.

بعد أن بدأ جميع مباريات الدوري الستة لبريشيا حتى الآن، قدم تونالي تمريرتين حاسمتين، وبلغت دقة تمريراته 70 في المائة، وقام بـ 11 مراوغة ناجحة واستعاد الكرة في 44 مناسبة، وكانت أبرز مستوياته أمام نابولي خارج ملعبه، حيث برهن على أنه مقدوره مواجهة أفضل الفرق.

وقال المدرب كوريني عقب فوز بريشيا على أودينيزي في وقت سابق هذا الموسم "ساندرو لديه جوانب يتطور فيها، التوازن الذي يتعامل به مع الأمور وكيف مر بتغيرات الأشهر الأخيرة أمر لا يصدق. لديه شيء مختلف، علينا فقد مرافقته نحو مسيرة رائعة".

وتفيد عدة أنباء أن يوفنتوس يُحضر لجلب تونالي إلى تورينو، رغم أن تشيلسي أبدى اهتمامًا في السابق، لكن على ما يبدو فإن ماوريستيو ساري يتولى زمام الأمور.

إذا انتقل إلى يوفنتوس، فسيسير على خطى بيرلو، والذي بدأ أيضًا مسيرته مع بريشيا، حيث لعب 59 مباراة مع النادي قبل التوجه إلى سان سيرو للانضمام إلى الإنتر.

اللعب لنفس النادي الأول وكلاعب بوكس تو بوكس مثل الأسطورة بيرلو، كلها أمور جعلت المقارنات بينهما تظهر، ولعل في طريقة نظراته بشعره الكستنائي ما يجعلك تشعر بالنوستالجيا وكانك ترى أندريا بيرلو جديد يخطو في ميدان ماريو ريجامونتي حيث بدأ بيرلو مسيرته المميزة بالملاعب

المثير للدهشة أن تونالي لا يرى الكثير من أوجه التشابه من حيث أسلوب اللعب بينه وبين بيرليو، وقال "يقارنونني مع بيرلو بسبب الشعر، بيرلو لا يمكن الوصول إليه. مثل جيرارد، الذي هو أكثر ديناميكية، أو لوكا مودريتش الفريد في أسلوبه. أعتقد أنني أقرب إلى جينارو جاتوسو".

في حين أن هذا قد يبدو اعترافًا غريبًا نظرًا لسمعة جاتوسو كواحد من أكبر محطمي الهجمات، إلا أنه من المثير للاهتمام أن يرى تونالي نفسه في هذا الدور أكثر من كونه صانع ألعاب مبدع مثل بيرلو.

في الواقع ربما يكون هو مزيج من الاثنين. إذا ثبت أن هذا هو الحال، فإن إيطاليا والنادي الذي سيقرر الانضمام إليه سيكون له أسطورة مستقبلية.