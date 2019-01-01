سولاري: لا يوجد مستحيل على ريال مدريد

المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد يؤكد على قدرة فريقه في تحقيق أي شيء ومتفائل بتحقيق الفريق لبطولة ما هذا الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد على إيمانه الكبير بما يقدمه فريقه وقدرته على تحقيق لقب في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولاري لصالح الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأكد خلالها على صعوبة مواجهة أياكس.

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وتم سؤال سولاري عما يبدر في رأسه عند سماع فكرة الفوز بدوري أبطال أوروبا الرابع على التوالي فقال: "لا يوجد ما هو مستحيل بالنسبة لريال مدريد".

وأضاف: نعرف فريق أياكس بشكل جيد للغاية، ونعلم كيف يتعاملون مع الناشئين، لقد أظهروا بالفعل قدرتهم على المنافسة في الموسم الماضي، ويفعلون ذلك مجددًا هذا الموسم".

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وأكمل عن فرص كل فريق في تجاوز دور الـ 16: "المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد، مثل كل مباريات دوري أبطال أوروبا في تلك المرحلة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد الذي حقق آخر ثلاث بطولات لدوري أبطال أوروبا تحت قيادة زين الدين زيدان يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف برشلونة بست نقاط فقط.