سولاري: راموس لم يتعمد الحصول على إنذار والتحقيق مع بيل نكتة

سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد أن سيرخيو راموس قائد الفريق لم يتعمد الحصول على إنذار ضد أياكس ويتهكم على قرار التحقيق مع بيل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد عن غضبه الكبير من استدعاء لاعبه الويلزي جاريث بيل للتحقيق في واقعة احتفاله بهدفه ضد أتلتيكو مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب خلال المؤتمر الخاص بلقاء فريقه المقبل أمام نظيره جيرونا ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري: "سيرخيو راموس أوضح كل شيء يخص البطاقة الصفراء التي حصل عليها ضد أياكس وقال بكل وضوح أنه لم يتعمد أن يحصل عليها أبدًا".

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وأضاف: "لا داعي للتكهنات، لقد قلنا ما لدينا ونحن في انتظار القرار، لا يمكننا توقع مثل تلك القرارات بأي شكل من الأشكال، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وأكمل عن بيل: "هل أشعر بالاضطهاد من قبل رابطة الليجا؟ لا بالطبع لا لكن فكرة التحقيق مع جاريث بيل بالنسبة لي هي مجرد نكتة".

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جدير بالذكر أن كل من جاريث بيل وسيرخيو راموس مهددان بالإيقاف، الأول بسبب احتفاله أمام أتلتيكو مدريد والثاني بسبب تصريحاته ألمح فيها تعمده الحصول على إنذار ضد أياكس.