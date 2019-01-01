سانتوس: رونالدو أسطوري وسيكون نجمًا للبرتغال في كأس العالم 2022

فيرناندو سانتوس يتحدث عن كريستيانو رونالدو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال إن كريستيانو رونالدو يستطيع أن يقود البرتغال في كأس العالم المقبل في قطر 2022.

وتستعد البرتغال لخوض المباراة النهائية للنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية أمام هولندا مساء الأحد المقبل.

وبالحديث عن البرتغال جاء الحديث عن كريستيانو رونالدو، حيث اعتبر فيرناندو سانتوس العمل الذي يقوم به رونالدو لا يصدق.

وأضاف: "رونالدو يقوم بعمل كبير في مباريات المنتخب خلال الفترة الأخيرة، وخلال مسيرته كاملة مع المنتخب منذ بدايتها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وتابع: "عمله في التدريبات مذهل فعلًا، هو قادر على الحفاظ على أدائه بنفس القوة وقيادة منتخب البرتغال في كأس العالم"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو سجل هاتريك في مباراة نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية أمام منتخب سويسرا.