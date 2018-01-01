سانتوس البرازيلي يتوصل لاتفاق مع سامباولي
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Ryan Pierse
أعلن نادي سانتوس البرازيلي عن توصله لاتفاق لتولي المدير الفني الأرجنتيني خورخي سامباولي مهمة تدريب الفريق الموسم المقبل.
ووافق المدير الفني السابق لمنتخبي تشيلي والأرجنتين على تدريب الفريق البرازيلي الذي لعب له الأسطورة البرازيلية "بيلية".
وسيلتقي الطرفان الأسبوع المقبل من أجل توقيع العقود بعد اجتماع جميع الأطراف.
وكان نادي فلامنجو البرازيلي من أبرز الساعين للحصول على خدمات المدير الفني السابق لإشبيلية الإسباني.
Oficial: Santos FC e Jorge Sampaoli têm um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes e a assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais neste final de semana. pic.twitter.com/ZF3m3j3XuW — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 13, 2018