سامي خضيرة يطمئن جماهير يوفنتوس

أكد اللاعب الألماني، سامي خضيرة، صحته، بعد الأنباء التي انتشرت أمس، عن إمكانية اعتزاله كرة القدم، بسبب وجود مشاكل في القلب.

ويغيب الألماني عن لقاء يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشكر اللاعب الجميع على رسائلهم وطمأنهم على سلامته عبر حسابه الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: " لقد تلقيت علاجًا تدخليًا ناجحًا اليوم في الصباح باستئصال بؤرة تركيز الأذيني، كل شيء سار بشكل جيد وسأتمكن من العودة إلى العمل بعد فترة راحة قصيرة، شكراً جزيلاً على جميع رسائلكم وعلى التمنيات الطيبة".

I've had a successful interventional therapy today in the morning with an ablation of an arrhythmogenic atrial focus. Everything went perfectly well and I will be able to get back to work after a short rest. Thank you so much for all your messages and get well wishes! pic.twitter.com/TyOTVsxDMw