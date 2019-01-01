سامي الجابر يجيب - هل تولى مسؤولية التعاقدات بالهلال؟

الرئيس السابق للهلال يوضح حقيقة عودته للعمل به من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح سامي الجابر؛ رئيس نادي الهلال السابق، حقيقة ما تردد مؤخرًا على إسناد مهمة التعاقدات الجديدة بالنادي له، نافيًا صحة هذه الأخبار.

بعض التقارير كانت قد أكدت أن الرئيس السابق للزعيم سيكون مسؤولًا عن التعاقدات في مجلس إدارة المرشح لرئاسة النادي فهد بن نافل.

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وكتب الجابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلال للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل.

"أرغب التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا".

يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفادة انه تم اسناد مهمة الاشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الاخ العزيز فهد بن نافل



و ارغب التوضيح ان هذا المعلومة غير صحيحة مطلقاً 💙 — سامي الجابر (@SamiAlJaber) June 8, 2019

يذكر أن الزعيم يترأسه حاليًا عبد الله الجربوع، الذي كُلف من قبل الهيئة العامة للرياضة لتولي المسؤولية خلفًا للمستقيل محمد بن فيصل، ومن المنتظر انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي خلال الفترة المقبلة.

وانتهى الهلال الموسم المنقضي خاسرًا للقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بفارق نقطة وحيدة عن النصر، الذي توج بطلًا بعد غياب ثلاث سنوات.