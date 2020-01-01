صحفي سعودي: هذا الثنائي لم يحصل على حقه ويكفي العويران هدف مونديال 94

الأخضر حقق إنجازًا في مونديال 94 بتخطي دور المجموعات

تحدث الصحفي السعودي محمد الدويش عن عدد من لاعبي المنتخب السعودي الذي تم إهدار حقهم من قبل الإعلام، في الوقت الذي يتم به إذاعة صيت آخرين.

الدويش خص بالحديث نجوم الأخضر الذين شاركوا في كأس العالم 1994، الذي تأهلت به السعودية إلى الدور الثاني، قبل أن تطيح بها السود بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

في هذه البطولة سجل الأخضر خمسة أهداف؛ أحرز فؤاد أنور هدفين، وهدف لكل من سامي الجابر، فهد الغشيان، وسعيد العويران.

المزيد من الفرق

ما هي أزمة سعيد العويران مع جستنيه؟

وقال الدويش، خلال تصريحات تليفزيونية: "هناك لاعبين حصلوا على حقهم الإعلامي، وهناك آخرون لم يحصلوا على حقهم، وهناك لاعب أرى أنه لم يحصل على حقه وهو فؤاد أنور، خاصةً في كأس العالم 1994".

وأضاف: "الاتحاد الآسيوي يتحدث عن نجومية سعيد العويران وسامي الجابر، لكنني أرى أن نجم المنتخب السعودي عام 94 هو فؤاد أنور، فقد سجل هدفين في بطولة واحدة في مرمى هولندا والمغرب، والهدفان ليسوا من كرة ثابتة، هو فعل كل شيء في الكرة آنذاك؛ لاعب محور ودافع وقاد هجمات وسدد من بعيد وسجل، سجل من رأسيات، لذلك أرى أنه لم يأخذ حقه هو وفهد الغشيان، فرغم أنه لم تتح له فرصة إلا أن لم يأخذ صيته".

وتابع: "هدف الغثيان في مرمى منتخب السويد رائع، لكن لم يصل إلى هدف العويران في المونديال، قلت من قبل يكفي سعيد العويران هدف كأس العالم، لو لم يسجل أي هدف آخر في تاريخه، لكفاه، هو هدف سجله في تاريخ العالم، إنما نجومية المباريات كلها فإن أنور لم يحصل على حقه الإعلامي، وإذا كان هناك احتراف وقتها، لخرج للعب في الخارج".