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سامبدوريا يغلق الباب في وجه ميلان وروما بشأن كوالياريلا

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المهاجم المخضرم سجل 10 أهداف الموسم الحالي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، تجديد تعاقده مع المهاجم الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا.

وجدد هداف الفريق وقائده الموسم الحالي، تعاقده حتى صيف 2020، ليقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في الحصول على خدمات.

وكانت أندية ميلان وروما من أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مهاجم يوفنتوس ونابولي الأسبق، في يناير المقبل.

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ويتألق الدولي الإيطالي، البالغ 35 عامًا، الموسم الحالي مسجلاً 10 أهداف في 16 مباراة الموسم الحالي، ومساهماً في 5 مباريات.

وسعى ميلان للحصول على خدماته في يناير بعد فشل صفقة زلاتان إبراهيموفيتش، في حين سعى روما لحل أزمته الهجومية بمبادلة الإيطالي مع التشيكي باتريك تشيك.

وكان تعاقد كوالياريلا ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ليحق له التعاقد مع أي نادٍ في يناير المقبل، أو الرحيل بقيمة أقل.

وسبق لكوالياريلا أن لعب لصفوف أودينيزي وتورينو وفيورنتينا، قبل أن ينضم للبيانكوتشيلستي في 2016.

وسجل كوالياريلا 58 هدفًا في الدوري الإيطالي في 3 مواسم ونصف حتى الآن مع سامبدوريا منذ يناير 2016.

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