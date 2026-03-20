سامبدوريا، يا لها من فوضى: لومباردو في خطر، وأفيلينو حاسم. ديانا قد يغيب عن منصب مساعد المدرب بالفعل: آخر المستجدات

يومًا بعد يوم، تزداد الأوضاع داخل نادي سامبدوريا غموضًا. وقد بلغت حالة عدم الوضوح، التي كانت واضحة منذ سنوات فيما يتعلق بإدارة النادي، ذروتها مجددًا خلال الساعات المضطربة التي أعقبت مباراة كارارا. بعد إقالة فوتي، كما هو معروف، قرر مجلس إدارة سامبدوريا اللجوء إلى حل داخلي، ومنح مقعد المدرب للومباردو، موضحاً في البيان أن منصب المدرب سيشغله «في انتظار تحديد حل دائم».





منذ ذلك الحين، لم تصدر أي أخبار أخرى. قاد "بوباي" الفريق ضد فينيسيا، وكذلك في كارثة كارارا، وهي مباراة تركت آثارًا نفسية وأطلقت العنان للصراعات المعتادة على مستوى النادي. في الواقع، في الساعات الأخيرة، جرت اتصالات وتقييمات بين مختلف فصائل النادي (تيي من خلال ممثليه، مانفريدي، فريدبرغ، ووكر)، واعتمادًا على من سيفوز في حرب القوة الألف والألف داخل فريق يتخبط في قاع ترتيب دوري الدرجة الثانية، سيتم اختيار مسار أو آخر.





لومباردو في مأزق - يبدو أن منصب لومباردو كمدرب أصبح هو الآخر في مأزق. وستكون مباراة أفيلينو حاسمة، وإن كان من الجدير بالذكر أن لومباردو قد تم اختياره «بصفة مؤقتة»، ولا يزال مرتبطاً بالنادي بعقد مدته ثلاث سنوات في منصب آخر. لكن هذه المسرحية العبثية تتعلق أيضًا بلاعب سابق آخر في فريق بلوتشيركيو، وهو أيمو ديانا. المدرب السابق لفريق يونيون بريشيا موجود في جنوة منذ يوم الأربعاء، وكانت الفكرة هي تعيينه مساعدًا للومباردو، لملء منصب شاغر بعد إقالة فوتي والذي شغله مؤقتًا بوزي. وقد أنهى ديانا للتو عقده مع يونيون بريشيا وكان من المفترض أن يكون في بوجلياسكو اليوم. لكن موقفه، بالنظر إلى التقييمات التي أجريت على لومباردو، يبدو هشاً بالفعل قبل أن ينضم رسمياً إلى النادي. ولهذا السبب، يبدو أن سامب قد علقت العملية مؤقتاً.





اجتماع مجلس الإدارة اليوم - سيُعقد اليوم اجتماع لمجلس الإدارة، عن بُعد بالطبع، في محاولة للتوفيق بين جميع التيارات المختلفة داخل نادي سامبدوريا، لا سيما وأنه، كما هو معروف، غالبًا ما ضاع وقت ثمين في التنقل بين جميع القادة في النادي. إن أي كارثة محتملة مع أفيلينو ستفرض تغييرًا موسميًا آخر، ولكن عند تلك النقطة لن يكون بالإمكان التردد مرة أخرى دون وجود حل جاهز، كما يبدو أن ذلك أصبح ممارسة معتادة بالنسبة لسامبدوريا. الأسماء المتداولة هي نفسها التي ظهرت بعد إقالة فوتي، أي إياشيني الذي لا يزال في قمة عطائه، ودانجيلو (الذي لديه مع ذلك عقد لمدة عام مع سبيتسيا)، وباليوكا لاعب إمبولي السابق. لكن يجب الانتباه أيضًا إلى وضع بافان وغاستالديلو، فقد ظهرت أسماؤهما كمرشحين محتملين لمنصب المساعد، لكن الأخير على وجه الخصوص قد يعود إلى الصورة في حال تقرر استبدال لومباردو. كما تذكر صحيفة "إل سيكولو ديتشينو" اسم لارس فريس، الدنماركي الذي ظهر بالفعل بعد رحيل دوناتي، لكن أمل المشجعين هو أن تكون التجارب قد انتهت، نظرًا للترتيب الهش والارتباك على جميع المستويات.