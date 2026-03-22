سامبدوريا، لومباردو قد يودع الفريق بفوز: بعد المباراة الحاسمة التي ستحدد مستقبله، نلقي نظرة على الوضع الحالي والمرشحين المحتملين

تسود أجواء من التوتر الشديد هذا المساء في ماراسي بمناسبة المباراة بين سامبدورياوأفيلينو. وقد سبقت هذه المباراة، التي تعتبر حاسمة في مسيرة البقاء في الدوري، احتجاجات قوية من مشجعي «البلوسيركي» ضد الفريق والإدارة. وقد استثنى المشجعون جميع الأعضاء "التاريخيين" في النادي، أي أندريا مانشيني ونيكولا بوزي وجيوفاني إنفيرنيزي، وبالطبع المدرب "المؤقت" أتيليو لومباردو. لكن منصب المدرب السابق الفائز بالبطولة سيكون موضوع تقييمات هذا المساء. فحتى الفوز المحتمل قد يؤدي إلى تغيير على مقاعد البدلاء، وهو الرابع هذا الموسم.





تم تكليف لومباردو بالفريق بعد إقالة فوتي وجريجوتشي، وكان البيان قد نص صراحةً على "في انتظار تحديد حل دائم"، لكن في النهاية تُرك دوريا في يد بوباي لمدة جولتين. في غضون ذلك، انعقد مجلس إدارة في الأيام الماضية أظهر خطاً جديداً داخل الفصائل المختلفة داخل النادي: الموعد الليلة، بعد مباراة أفيلينو، لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المستقبلية. التعادل أو الهزيمة سيؤديان إلى تغيير في مقاعد المدربين، مع عودة لومباردو إلى مهامه داخل الجهاز الفني، لكن حتى الفوز قد يؤدي إلى نفس النتيجة. وفقًا لصحيفة Il Secolo XIX، سيكون على لومباردو أن يقرر ما إذا كان يشعر بالقدرة على الاستمرار، ومع ذلك، فإن الشعور السائد هو أن الأمر سيكون أكثر من مجرد خيار من قبل مختلف المديرين التنفيذيين. لقد أثبت لومباردو بالفعل من خلال أفعاله أنه لا يواجه أي مشكلة في تحمل المسؤولية تجاه سامب، وبالتأكيد لا تندرج الخوف ضمن قائمة المشاعر التي يمكن أن تنسب إليه.





كما يبدو أن مجلس الإدارة قد قرر تغيير مساره فيما يتعلق بالعقد الذي سيُعرض على المدرب الجديد المحتمل: فلم يعد العقد ساريًا حتى نهاية الموسم، بل حتى عام 2027. وقد يؤدي ذلك إلى إدراج لوكا دانجيلو، على سبيل المثال، ضمن قائمة المرشحين المحتملين، وهو المدرب الذي تم إقالته من فريق سبيزيا، لكنه يمتلك عقدًا يشمل الموسم المقبل أيضًا، وبالتالي من غير المرجح أن يتخلى عنه مقابل بضعة أشهر من العمل مع سامب. كما تم ذكر اسم غويدو باغليوكا، الذي يقترب من التعاقد مع بادوفا، واسم فابيو بيكيا.