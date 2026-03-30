سامبدوريا: قد يكون الموسم قد انتهى بالنسبة لـ«بافوندي»، و«فيتي» يتدرب بشكل منفصل: العيادة الطبية لا تزال تشكل مصدر قلق

لا تزال سامبدوريا تعاني من عدد كبير من الإصابات، وهو أمر متكرر في المواسم الأخيرة. أحدث حالة إصابة هي تلك التي تعرض لها سيموني بافوندي، الذي أوقفته إصابة عضلية في العضلةالقابضة، والتي من المرجح أن تكون قد أنهت موسمه مبكراً. في المتوسط، يتطلب هذا النوع من الإصابات فترة نقاهة لا تقل عن شهر، وربما أكثر من ذلك نظراً لضرورة العودة التدريجية دون إجهاد، وكذلك احتمال تكرار الإصابة. في الواقع، يتعلق الأمر بنفس الساق التي تعرضت لإصابة في أكتوبر، على الرغم من أن العضلة المصابة في تلك المرة كانت العضلة الفخذية المستقيمة. علاوة على ذلك، كانت اللحظة صعبة بشكل خاص بالنسبة للاعب الوسط المهاجم المملوك لنادي أودينيزي، الذي انتهى به المطاف، مثل الفريق بأكمله، في قلب احتجاج قوي. فقد ظهر اسمه بشكل صريح خلال مواجهة مع المشجعين، الذين انتقدوه بسبب قضاءه بعض الأمسيات في المراقص في وقت صعب للغاية. وبغض النظر عن ذلك، فإن غياب بافوندي يضاف إلى وضع هش بالفعل، ويُعيد إلى الواجهة موضوع اللياقة البدنية للفريق، بين الانتكاسات وعمليات التعافي التي لم تكن أبدًا سلسة تمامًا.





تتجه الأنظار الآن نحو ماتيا فيتي. لم يتدرب المدافع مع الفريق منذ يوم الجمعة، ويقوم حالياً بتمارين منفصلة. وتشير الرواية الرسمية إلى أن هذا قرار احترازي: يُعتبر فيتي لاعباً «مرهقاً» من الناحية البدنية، ولذلك تم تفضيل تجنب المخاطرة خلال فترة التوقف. ومن المتوقع أن يعود للانضمام إلى بقية الفريق يوم الأربعاء، ليكون جاهزاً للمباراة القادمة، يوم الاثنين بعد عيد الفصح، ضد إمبولي. لكن مسألة "الإدارة" تظل محورية، وهو مصطلح، كما أشارت صحيفة Il Secolo XIX، يتكرر كثيراً في بيانات القسم الطبي.

وهي سياسة تم اتباعها في الماضي، كما في حالة أوليفر أبيلدغارد، الذي تم إيقافه في البداية بسبب إجهاد في ربلة الساق وكان من المقرر عودته قريبًا. هنا أيضًا تم الحديث عن "الإدارة"، لكن الدنماركي اضطر بعد ذلك إلى التغيب عن ثلاث مباريات متتالية ضد فينيسيا وكاراريزي وأفيلينو. تمثل مشاكل الساق بالذات خيطاً مشتركاً: فقد عانى منها حتى اليوم ماسيمو كودا وليام هندرسون ودينيس هادزيكادونيتش، ولا يزال الأخير يخضع للعلاج مع بافوندي. كما غاب البوسني عن استدعاء المنتخب الوطني، ومن الصعب أن يتعافى في الوقت المناسب لمباراة إمبولي. كما يجب مراقبة أندريا كونتي، الذي عانى من إزعاج خفيف في ربلة الساق اليمنى بين يومي الجمعة والسبت، لكنه يتحسن ويتجه نحو التعافي. ويثير انتشار هذه المشاكل تساؤلات حول أسبابها، بما في ذلك حالة الملاعب المستخدمة في الأسابيع الأخيرة.