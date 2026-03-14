Genoa CFC v UC Sampdoria - Coppa Italia

سامبدوريا - فينيسيا 0-0: تفاصيل المباراة

أوقف لاعبو «بلوتشيركيتي» في ماراسي فريق «فينيسيا» القوي في مباراة صعبة، تحت أمطار غزيرة. نقطة مهمة للومباردو في أول مباراة له على مقاعد البدلاء

سامبدوريا - فينيسيا (الشوط الأول 0-0)


سامبدوريا (3-4-2-1): مارتينيلي؛ بالما، هادزيكادونيتش (1' شوط ثانٍ فيراري)، فيتي؛ دي باردو، إسبوزيتو، كونتي (35' شوط ثانٍ ريتشي)، تشيكوني؛ بيغيتش (40' شوط ثانٍ بافوندي)، شيروبيني، برونوري (40' شوط ثانٍ سوليري). المدرب: لومباردو.


فينيسيا (3-5-2): ستانكوفيتش؛ هاينو، شينجتيين، سفوبودا؛ ساغرادو، داغاسو (18' الشوط الثاني كاسا)، دومبيا، بوسيو، فرانجيتش؛ بيريز، أدورانتي (18' الشوط الثاني لاوبرباخ). المدرب: ستروبا

الحكم: فيليسياني من قسم تيرامو


الإنذارات: 25' من الشوط الثاني بيغيتش (S)، 35' من الشوط الثاني كونتي (S)،


