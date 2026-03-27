سامبدوريا، فريدبرغ يعلن: "سأبقى بالتأكيد العام المقبل، وأشعر بالحزن إزاء الشائعات حول الخلافات مع مانشيني"

على هامش حفل توزيع بيض عيد الفصح التقليدي في مستشفى غاسليني للأطفال في جنوة، وبحضور جميع لاعبي سامبدوريا، أدلى جيسبر فريدبرغ، المدير التنفيذي للشؤون الرياضية في النادي الأزرق والأصفر، ببعض التصريحات بشأن مستقبل النادي. أولاً، أكد الدنماركي بقاء أتيليو لومباردو على رأس الفريق "في الوقت الحالي"، لكنه أضاف إليه شخصية أخرى: "قررنا أن يواصل أتيليو مهامه كمدرب في الوقت الحالي. وقمنا بتعزيز الطاقم المحيط به بانضمام دان توماسن، الذي سيبدأ عمله على الفور"، قال فريدبرغ، معلناً بذلك وصول مساعد المدرب الدنماركي.





لم تنته الأخبار الجديدة في سامب: "سنحضر شخصية أخرى إلى بوجلياسكو الأسبوع المقبل. سنعلن عنها حالما يتسنى ذلك (كونتران، محلل المباريات السابق لمانشيني، محرر)". ثم علق فريدبرغ على الشائعات حول احتمال وجود خلافات مع المدير الرياضي أندريا مانشيني: "نريد أن نبني وحدة، وفي هذا الصدد أقول إنني، بل نحن، حزينون بسبب الشائعات التي تقول إنني والمدير الرياضي لا نتحدث مع بعضنا البعض. نحن متحمسون للغاية لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، حتى من أجل المشجعين"

وفي الختام، تطرق فريدبرغ إلى مستقبله الذي سيكون بالتأكيد مع فريق بلوتشيركيو: "بالتأكيد، بلا شك. لم تكن الموسم على مستوى التوقعات، لكننا الآن ندرك أين يجب أن نتدخل. كان هناك الكثير من الاضطرابات في النادي، وهناك حاجة إلى الاستقرار. وعلينا أن نبنيه معًا".