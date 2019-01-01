سامباولي: رودريجيو سيواجه الكثير من الصعوبات في ريال مدريد

خورخي سامباولي المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني والحالي لسانتوس البرازيلي يحذر رودريجيو من صعوبة اللعب لريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حذر الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني والحالي لفريق سانتوس لاعبه رودريجيو من صعوبة الأمور في ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سامباولي وأكد خلالها أن اللاعب أمامه الكثير ليتعلمه في الفترة المقبلة لينجح في ريال مدريد.

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وقال سامباولي: "رودريجيو سيذهب ليلعب رفقة واحد من أفضل الفرق في العالم، وهو في عمر صغير للغاية، وسيكون هناك الكثير من التوقعات عندما يصل لهناك".

وأضاف: "سيذهب لهناك من أجل مشاركة غرف الملابس مع لاعبين ناجحون للغاية، ويعدون علامات في الكرة الأوروبية".

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وأكمل: "في البداية ستكون الأمور صعبة عليه، لكن مع الوقت سيعتاد على كل شيء، هو لا يزال صغيرًا ولديه الكثير ليتعلمه.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد سبق له الإدلاء بتصريحات صحفية أكد خلالها أن الانضمام لريال مدريد يجعله متوترًا.