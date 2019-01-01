سالم الهاجري : لاعبي السد هدفهم تكرار إنجاز 2011 وتخطي عقبة مونتيري

"جيل 2011 حقق المركز الثالث وهذا حافز إيجابي لنا في الجيل الحالي لنسعي للحصول على مركز متقدم

أكد سالم الهاجري لاعب وسط السد القطري إن الفريق أمامه مباراة مهمة بعد تأهلنا لربع النهائي وهذا شيء جيد والفريق المكسيكي منظم ومحترم ونحاول أن نعطي كل ما لدينا وتعليمات الجهاز الفني ونشرف نادي السد ودولتنا قطر في هذه البطولة العالمية.

وبالحديث عن إمكانية تكرار إنجاز جيل 2011 قال الهاجري : "جيل 2011 حقق المركز الثالث وهذا حافز إيجابي لنا في الجيل الحالي لنسعى للحصول على مركز متقدم وأنا لدي ثقة من الوصول بعيدًا في النسخة الحالية".

وأشار اللاعب الدولي: "الفترة التي يمر بها اللاعب ببطولات عالمية وقبلها بطولات قارية مثل لاعبي السد في دوري أبطال أسيا ثم كأس العالم للأندية هي فرصة لكل لاعب وهي أمنية كل لاعب ليصنع لنفسه تاريخًا من خلال فريقه والمباراة المقبلة ستكون بداية لتحقيق إنجاز بالنسبة لنا".

وردًا على سؤال حول طبيعة علاقة تشافي بلاعبي السد قال الهاجري: عاصرت تشافي لاعبًا ومدربًا وهو أسطورة في كل شيء داخر وخارج الملعب وأنا وزملائي لنا أكبر الشرف في أن يكون تشافي هو قائدنا فهو الذي نقل إلينا خبراتها كلاعب وهو الذي ينقل لنا خبراته وهو مدرب ونحن نستفيد منه وأنا أتمنى له التوفيق وأطلب منه أن لا ينسانا عندما يذهب ويدرب برشلونة.

ومن المنتظر أن يحظى فريق السد بدعم جماهيري كبير لإعانة ممثل الكرة القطرية على العبور الى الدور نصف النهائي من النسخة الحالية لمونديال الأندية 2019 بتجاوز مونتيري المكسيكي صاحب التقاليد الكبيرة في البطولة بظهوره الرابع فيها كممثل لكونكاكاف.

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وستكون المباراة أشبه بتحد كبير بالنسبة للاعبين من أجل تحقيق إنجاز الوصول الى الدور نصف النهائي، حيث ستكون الجائزة الأولى للجمهور القطري هي مشاهدة ليفربول يلعب أمام الفريق المحلي السد بدلًا من متابعة المباراة من أجل الاستمتاع فقط بنجوم الريدز في حال خروج ممثل الكرة القطرية .