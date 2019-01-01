سالم العزيزي: لدي عروض من الشارقة والنصر لكن الوصل متمسك بي

مسؤولو الإمبراطور متمسكون بقوام الفريق بحثًا عن تصحيح الأوضاع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن سالم العزيزي؛ ظهير أيمن الوصل الإماراتي، استمراره في صفوف الإمبراطور الموسم المقبل، موضحًا أن ناديه رفض كافة العروض التي تلقاها.

اللاعب تلقى عدة عروض خلال الميركاتو الصيفي الجاري على رأسها الشارقة والنصر، ولا يزال عقده مع الوصل مستمرًا حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال العزيزي، في تصريحاته لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "لن أرحل عن الوصل خلال الصيف الجاري، النادي متمسك ببقائي حتى نهاية عقدي وهذا يشعرني بالرضا، لأنه رغم وصول عروض لي من عدة أندية من بينها الشارقة والنصر إلا أن مسؤولي الوصل أبلغوني بإغلاق ملف رحيلي وتمسكوا بي".

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وأضاف: "من المؤكد أن أي لاعب يسعد بتلقي عدة عروض وأن يلفت أدائه انتباه الأندية الأخرى، لكن ما يسعده أيضًا أن يتمسك ناديه باستمراره رغبة في تحضير الفريق بشكل جيد للموسم المقبل ولتعويض نتائج الموسم الماضي".

الظهير الأيمن انتقل للحديث عن الإعداد للموسم المقبل متابعًا: "التصحيح لا يتم فقط عن طريق التدعيمات، بل على كل لاعب في الفريق أن يراجع نفسه ويصحح أخطائه ويبذل مجهودًا مضاعف من أجل استرجاع مستواه الحقيقي، ونأمل أن نقدم الموسم المقبل ما يسعد جماهيرنا، ونظهر شخصية الوصل".

يذكر أن صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم للإمبراطور في صيف عام 2017 قادمًا من العين في صفقة انتقال حر.

وشارك العزيزي الموسم الماضي في 23 مباراة بالدوري المحلي ودوري الأبطال، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع اثنين آخرين.