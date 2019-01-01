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كأس آسيا

سالم العجالين: احترامنا للمنتخب السوري وراء فوزنا عليه

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لاعب المنتخب الأردني يؤكد على أن مراقبة نجوم سوريا وراء الفوز بالمباراة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سالم العجالين، لاعب المنتخب الأردني، على أن فريقه تمكن من تقديم مباراة كبيرة، استحق فيها الفوز على نظيره السوري.

المنتخب الأردني تمكن من تحقيق الفوز على نظيره السوري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا 2019.

العجالين أضاف خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، أنه تعرض لإصابة قوية في بداية المباراة، ولكن لا قيمة لها أمام مصلحة بلده الأردن.

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لاعب الأردن تابع: "احترمنا المنتخب السوري مثل ما فعلناه أمام أستراليا، وسنفعله أمام كل المنافسين، لأنهم يمتلكون لاعبون مميزون ونحن كذلك".

سالم العجالين اختتم حديثه قائلًا: "مراقبتنا لنجوم المنتخب السوري ومفاتيح لعبهم، وراء حصولنا على ثلاث نقاط مهمة في مشوارنا".

المنتخب الأردني أول منتخب يحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم آسيا، بعد تحقيق انتصارين على أستراليا ثم سوريا.

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