سالم الدوسري يخضع لجراحة عاجلة في إسبانيا

المنتخب السعودي سيواجه أمريكا وديًا يوم غدٍ الثلاثاء

خضع سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي لجراحة عاجلة في إسبانيا اليوم الإثنين لاستئصال الزائدة الدودية، ليغيب بذلك عن المباراة الودية الثانية للأخضر في معسكره الإعدادي استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر كان قد خاض مباراة ودية يوم الجمعة الماضي تعادل خلالها سلبيًا مع إكوادور ومن المقرر أن يلعب ضد أمريكا مساء الثلاثاء القادم قبل العودة إلى الرياض.

حساب المنتخب السعودي الرسمي على تويتر أعلن نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجناح الهلال في مدينة أليكانتي الإسبانية.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب سيخضع لفترة استشفاء تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، لينضم بذلك إلى قائمة الغائبين عن مواجهة أمريكا الودية المقررة يوم غدٍ الثلاثاء.



Shahid Shahid

المصادر الصحفية المتابعة لمعسكر الأخضر في إسبانيا أفادت أن ثلاثي الهلال، سلمان الفرج ومحمد العويس وياسر الشهراني، غاب عن تدريبات الأمس لشعورهم بآلام في مواضع مختلفة.

وقد تأكد غياب لاعب الوسط وحارس المرمى عن مواجهة أمريكا، حيث سيدفع المدرب هيرفي رينارد بفواز القرني حارس مرمى الشباب منذ الدقيقة الأولى.

الهلال يستعد حاليًا لمواجهة التعاون في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، ويتصدر الفريق جدول الترتيب رفقة الشباب، حيث لم يخسر الفريقان أي نقطة ولم يستقبلا أي هدف.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.