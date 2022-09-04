سالم الدوسري .. لماذا تعترض؟ دياز يستحق منك الشكر لا الغضب

نجح الهلال في تخطي اختبار صعب جدًا بتفوقه على الفتح في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي بهدف دون رد سجله لوسيانو فييتو في الشوط الأول.
اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الإحساء شهد لقطة مؤسفة وغريبة من النجم السعودي سالم الدوسري.
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الجناح الموهوب اعترض بشدة وأبدى غضبه الشديد على تغييره بواسطة المدرب رامون دياز قبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة تقريبًا، وقد فشلت محاولات المدرب الأرجنتيني في احتواء غضبه تمامًا.
الغريب في الأمر أن الدوسري قدم 72 دقيقة سيئة ، إذ لم يُسجل أو يصنع أي هدف، بل حتى لم يُسدد أي كرة على مرمى الفتح، وقد أهدر فرصة سهلة جدًا بداية اللقاء، ودفاعيًا لم يُقدم اللاعب الأداء المطلوب حيث لم يقطع أو يُشتت أي كرة.
ما فعله دياز من إخراجه للدوسري هو المنطقي والطبيعي، بل نستطيع القول أنه تأخر كثيرًا في تغييره، خاصة مع امتلاك الهلال لدكة بدلاء قوية جدًا ولاعبون يستطيعون تقديم الإضافة حال لم يُوفق أي من الأساسيين، وقد رأينا كيف انتعش الهجوم بدخول ميشايل أرض الملعب.
بل حقيقة الأمر أن دياز يستحق الشكر لا الغضب من الدوسري لأنه يُشركه أساسيًا رغم مستواه المتواضع منذ بداية الموسم، إذ لم يستطع إحراز أي هدف واكتفى بتمريرة حاسمة واحدة.
الواضح أن اللاعب لم يدخل بعد أجواء الدوري السعودي وانطلاقة الموسم ولذا طبيعي أن يلجأ المدرب دياز لخيارات أخرى خاصة مع وفرتها في الهلال، والطبيعي والمطلوب من الدوسري أن يُظهر التزامًا كاملًا واجتهادًا أكبر في التدريبات والمباريات ليستعيد مستواه الكبير الذي جعل العديد يُصنفه اللاعب الأفضل في السعودية خلال المواسم الأخيرة قبل أن يسحب سلمان الفرج اللقب منه الموسم الماضي.
ردود فعل الجمهور الهلالي على ما حدث كانت شديدة اللهجة ضد سلوك الدوسري، وقد طالب العديد بموقف حازم من دياز حتى لا يحدث أي خلل في غرفة ملابس الفريق، كما نرى من خلال بعض التغريدات أدناه ..
من تأسيس الهلال ماتعودنا من أي لاعب ولو كان اسطوره يكون أكبر من الكيان اعتراضك على التبديل بجاحه منك ولازم تزور الدكه عشان تحس بالمنافسه على الخانه— مشعل فقط (@SFC_1957) September 4, 2022
- الدكه بترجعك سالم اللي نعرفه @salem_d29 pic.twitter.com/se416p16lk
ماتستحي وانت تعترض على التبديل ومستواك سيئ والمدرب جالس يلعبك على حساب اللي افضل منك ومضيع هدف والمرمى فاضي @salem_d29 pic.twitter.com/EgvoTeGoqq— امجاد #LM7 (@imeji9) September 4, 2022
للاسف ردة فعلك بعد التغيير لا تتناسب مع نجم بحجمك .. يفترض ان تكون داعم ومحفز لكافة افراد الفريق .. وخصوصا انك الان في قمة نضجك الكروي ..— الظــاهرة 🇸🇦 (@aldaherh) September 4, 2022
اجزم انها محبة ورغبة عطاء .. واظنها هفوة ولن تعود فسالم راقيا في كل تصرفاته 🌹 @salem_d29
سالم الدوسري ضد الفتح:— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) September 4, 2022
• أضاع هدف مُحقق للتسجيل
• 3 مراوغات ناجحة من أصل (6)
• خسر 7 إلتحامات بدنية من أصل (11)
• خسر الكورة (12) مرة#الهلال_الفتح pic.twitter.com/gBLavnWKeH
@Fahad_Alotaibi_ سعادة الرئيس تحية طيبه💙💙@salem_d29 يجب محاسبة هذا الأرعن المعتوه!!— مانديلا الهلال 💙65 (ارفض التطبيع) (@AlmesrHlile) September 4, 2022
لايوجد رمز فوق الكيان#الهلال #الهلال_الفتح #سالم_الدوسري pic.twitter.com/07NM2OF3MS
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