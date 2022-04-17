سالم الدوسري لأجويرو: مازال للمجد بقية

أبدى سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب السعودي سعادته الكبيرة بإشادة النجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، به، وقد تقدم له بالشكر ووعده بمواصلة التألق والنجاح.

كانت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر خلال الشتاء القادم قد أوقعت المنتخب السعودي مع نظيره الأرجنتيني ومعهما بولندا والمكسيك في مجموعة واحدة وُصفت بالصعبة.

ماذا قال أجويرو عن الدوسري وما المناسبة؟

النجم الذي اعتزل كرة القدم مطلع الموسم الجاري بعد إصابته بمرض في القلب نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تيك توك حلل به أداء المنتخب السعودي خلال مواجهة أستراليا الأخيرة في تصفيات المونديال، وقد ركز على الجوانب الدفاعية.

وقد قال محذرًا ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين "كيف توقف السعودية الكرة في الدفاع؟ يقفون دفاع على خط واحد في الركلات الثابتة وهذا مهم، يجب على لاعب أستراليا أن يلعب تمريرة قصيرة لكي يتحرك دفاع السعودية".

"السعودية تلعب بأسلوب الضغط العالي على الخصم، أنا أمتلك كل التفاصيل يا سكالوني، لذلك يجب أن لا تقول أي شيء، وأن تُظهر هذا الفيديو إلى لاعبي الأرجنتين".

أجويرو أشاد بالدوسري وحذر لاعبي المنتخب الأرجنتيني منه، بقوله "رقم 10 يلعب جيدًا، جودته عالية، اللاعب اسمه سالم الدوسري".

كيف رد الدوسري على أجويرو؟

نجم الهلال أبدى سعادته الكبيرة بهذه الكلمات من أجويرو صاحب المسيرة المذهلة في كرة القدم الأوروبية خاصة مع ناديي مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، وقد نشر صورة على سناب شات شكر خلالها اللاعب ووعده بمواصلة التألق.

إذ كتب "شكرًا لما سمعته من إشادة من نجم كبير، وبإذن الله مازال للمجد والبطولات والذهب والقمة بقية".

يُشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا يُعد من نجوم كرة القدم السعودية خلال العقد الأخير، والمثير أنه يحتفظ بمكان أساسي في تشكيل الهلال رغم عديد الأجانب الكبار الذين ضمهم الفريق خلال السنوات الأخيرة.

العديد من السعوديين يرون أن الدوسري هو أفضل لاعب سعودي خلال السنوات الأخيرة، وإن كان زميله سلمان الفرج قد بدأ يُشاركه تلك المكانة مؤخرًا.

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