سالم الدوسري: كنت مريضًا وضغطت على نفسي للعب أمام الفتح

لاعب الهلال يتحدث عن قيادة فريقه للفوز على الفتح

أكد سالم الدوسري، جناح فريق نادي الهلال، على أنه لا يوجد أحد يستطيع التشكيك في قدران ناديه، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يقدمون كل ما لديهم في كل المباريات.

الهلال حقق الفوز على الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ21 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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الدوسري قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لا يوجد أحد يستطيع أن يهز هيبة نادي الهلال، نحن فريق كبير، والفرق الكبرى هي التي تمر بفترات صعبة، ولم نفقد الأمل في صراع اللقب".

جناح الهلال تابع: "كنت مريضًا قبل مباراة اليوم، وضغطت على نفسي من أجل المشاركة ومساعدة زملائي، وبالفعل نجحت في تسجيل هدفين، أنا سعيد جدًا وأشعر بالفخر".

سالم الدوسري اختتم تصريحاته قائلًا: "لعبت المباراة بضغوط كبيرة من عائلتي، وذلك بسبب ابتعادي عن تسجيل الأهداف، وأهدي الهدفين للعائلة التي دائمًا ما تكون داعمة لي".

وسجل للهلال في مرمى الفتح سالم الدوسري هدفين، وبافيتمبي جوميس ولوسيانو فييتو وأندريه كاريلو هدف لكل لاعب.