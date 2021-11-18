"سالم الدوسري تعلم من أخطاءه والدليل اعتذاره للنصر"

أكد الإعلامي الرياضي خالد الشعلان، استطاع أن يتغير للأفضل، بعدما تعلم من الأخطاء التي وقع بها في الماضي، مستشهدًا بواقعة احتفاله أمام نادي النصر.

سالم الدوسري احتفل بهدفه في مرمى النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وبعدها توجه إلى جماهير العالمي واعتذر لهم عن طريقة احتفاله، بعدما استشعر بأنه استفز بعضهم.

الشعلان قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "أترك أفضلية سالم الدوسري الفنية للمدربين والمحللين الفنيين، ولكن أتحدث عن جانب مهم في سالم، فهو كان لديه رد الفعل سريع، وذلك في النرفزة وعدم الانضباطية، وكنا نطالب بضرورة الهدوء لأنه كان يمتلك الموهبة".

الإعلامي الرياضي تابع: "سالم بعدها حرص على الانضباطية وسيطر على رد الفعل، وبالتالي أصبح مختلفًا، ولذلك ركزت على هذا الأمر لأن الجانب الانضباطي مهم بعيدًا عن الجانب الفني، وتعرض في بعض المباريات لأحداث كان يتعرض لها منذ 5 سنوات ولكن رد الفعل اختلف".

واختتم الشعلان تصريحاته قائلًا: "نستشهد بالحالة التي حدثت أمام النصر، عندما شعر بأن احتفاليته كان بها بعض الإساءة اعتذر عنها، وهذا ما يثبت أنه تغير انضباطيًا".

خالد الشعلان: "سالم الدوسري" تعلم من أخطاءه السابقة وأصبح مختلف.

الحصاد الرياضي ...@k_alsh3laan pic.twitter.com/uppLoxvDnm — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 18, 2021

ويعد سالم الدوسري واحدًا من أبرز نجوم نادي الهلال والمنتخب السعودي خلال الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني للزعيم بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، وأيضًا الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر بشكل أساسي.

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وقاد سالم الدوسري الهلال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تسجيله لهدف الفوز أمام النصر بنصف النهائي، حيث يستعد الزعيم للمباراة النهائية التي ستقام يوم الثلاثاء القادم 23 نوفمبر الجاري.