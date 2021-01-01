صدمة .. الهلال يخسر الدوسري في دوري الأبطال ومواجهة الشباب

اللاعب تعرض للإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن صدمة كبيرة داخل أروقة نادي الهلال السعودي، إذ تأكد غياب نجمه سالم الدوسري عن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الذي سينطلق منتصف الشهر الجاري.

الدوسري كان قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة المنتخبين السعودي والفلسطيني في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد أجرى عدة فحوصات أظهرت حسب الرياضية تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة بجانب مفصل القدم.

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ولم يُحدد موعد عودة الجناح السعودي للتدريبات الجماعية، إذ يرتبط ذلك بمدى استجابته للعلاج وتقدم حالته الصحية والبدنية، وسيتم تقييم ذلك من خلال فحوصات دورية سيخضع لها خلال فترة العلاج والتأهيل.

الخبر المؤكد حسب الرياضية هو غياب الدوسري عن جميع مباريات الهلال في دور المجموعات من دوري الأبطال، وكذلك عن قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أمام الشباب في السابع من مايو القادم.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 48 نقطة ويُطارده الشباب بنقاطه الـ45 ثم الاتحاد بـ42 نقطة، وسيلعب الزعيم مساء اليوم أمام العميد في قمة حاسمة في مستقبل صراع اللقب.