سالجادو يوجه رسالة مهمة إلى كورتوا ويؤكد: راؤول سيدرب ريال مدريد

ميشيل سلجادو يرى أن ميسي ثم رونالدو هما الأفضل خلال آخر 15 عامًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإسباني ميشيل سالجادو، نجم ريال مدريد السابق، على أنه يساند سانتياجو سولاري، المدير الفني للميرينجي، وسينتظر مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام كاشيما أنتلرز.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلت تصريحات سالجادو مع إذاعة "كوبي كادينا"، والتي أكد خلالها على أنه لا يتفق مع تصريحات حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا، والتي رد خلالها على تصريحات دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد.

كورتوا رد على تصريحات سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، والتي أكد خلالها الأخير أن الكرواتي لوكا مودريتش لا يستحق الحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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سالجادو قال: "يبدو أن كورتوا ما زال لا يعرف ريال مدريد جيدًا، لأنه ليس في حاجة للرد على أي شخص".

مدرب منتخب مصر تابع: "الكاستيا هو أفضل مكان لكي تكون مدربًا لفريق ريال مدريد، حتى الآن سولاري يقدم مردود جيد، ويجب علينا أن نعطيه هدوء أكثر".

لاعب ريال مدريد السابق تحدث عن أزمة إيسكو، حيث قال "يجب أن يجتمع سولاري معه من أجل حل تلك المشكلة، وهذا إذا كانت هناك مشكلة من الأساس".

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( 📸 : IG\paulpogba) pic.twitter.com/W3uidquNb6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

وأشار سالجادو إلى أنه من الخطأ أن يشعر ريال مدريد بضمان التأهل بعد الوقوع مع أياكس في دوري أبطال أوروبا، ولكن القرعة كانت جيدة.

ميشيل أردف "راؤول سيكون مدرب ريال مدريد مستقبلًا، وليس لدي أي شك في هذا الأمر، وأرى أنه دي تيفانو الثاني، فهو يعرف كيف يكون مدربًا ناجحًا".

وبعد سؤاله - هل مترى أن ميسي هو الأفضل في التاريخ؟ - ليرد سالجادو "توقف توقف، لدينا ماردونا والظاهرة رونالدو".

واستطرد قائلًا "بلا شك مع كل الاحترام، اللاعب المتكامل هو ميسي ثم يأتي كريستيانو رونالدو، فهما الأفضل خلال آخر 15 عامًا".

واختتم لاعب ريال مدريد تصريحاته قائلًا "الميرينجي بدون كريستيانو رونالد يمر بمرحلة انتقالية، ومن الصعب استبداله بشخص آخر، والتغيير يجب أن يحدث في نظام".

ريال مدريد سيواجه كاشيما، في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء غدٍ الأربعاء، والمقامة في الإمارات.