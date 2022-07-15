ساكي: كنت أتمنى تدريب صلاح الملتزم

أريجو ساكي يؤكد أن صلاح يمثل أفكاره في كرة القدم.

أشاد أريجو ساكي المدير الفني الكبير بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي وبما قدمه داخل وخارج الملعب في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أن صلاح يتواجد في مكانة خاصة بين كافة نجوم جيله.

وقال ساكي: "طوال الوقت كنت أفضل النظر إلى عقلية اللاعب قبل أن أقوم بالنظر إلى قدميه ومهاراته، المهارات يمكن تحسينها بالتدريب، لكن العقلية لا".

وأضاف: "أحب نجوم الهجوم في ليفربول بسبب طريقة لعبهم سويًا، يركضون في المساحات ويعملون مع الفريق بشكل جماعي رائع".

وأردف: "لو كان يجب أن أختار تدريب أحدهم سيكون ذلك هو محمد صلاح، الذي يبتعد عن كونه النجم الأوحد، هو مثالي بالنسبة لي".

صلاح كان قد أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بجوار سون هيونج مين نجم توتنهام.

جدير بالذكر أن صلاح كان قد جدد عقده لتوه رفقة فريقه ليفربول حتى 2025 بعد الكثير من القيل والقال حول مستقبله.