ساكي: سباق الدوري الإيطالي هذا العام أكثر غموضًا

بين يوفنتوس ولاتسيو وإنتر.. من المرشح لنيل لقب الدوري الإيطالي من وجهة نظر أريجو ساكي؟

توقع أسطورة التدريب والمدير الفني لنادي ميلان ومنتخب إيطاليا سابقًا أن يكون السباق على لقب السيري آ هذا الموسم أكثر غموضًا من الأعوام الماضية.

وأنهى نادي إنتر العام الميلادي 2019 متصدرًا للدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن يوفنتوس، في الوقت الذي يحتل فيه لاتسيو المركز الثالث خلفهما بـ 6 نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له.

ومع الأداء القوي لفرق المقدمة وظهور تنافسية أكبر في مباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم، توقع أريجو ساكي أن يظل الغموض حول من سيحصل على اللقب في النهاية حتى الأنفاس الأخيرة.

وقال ساكي: "روما ليس متأخرًا كثيرًا عن ثلاثي المقدمة، كما أن لاتسيو يمتلك نوايا كبرى ويبدو أنه لا يلعب فقط من أجل الصعود إلى دوري أبطال أوروبا"

وأضاف: "بالنسبة لثنائي المقدمة فالصراع يبدو كبيرًا، إنتر ويوفنتوس بدلا مقاعدهما أكثر من مرة هذا الموسم وهو ما يوضح تقارب المسافات بينهما منذ بداية المسابقة وحتى الآن"

وتابع: "إنتر سيكون خصمًا قويًا حتى النهاية ولا يبدو أنه سيتوقف عند كونه بطل الشتاء، لديهم مدرب كبير كأنطونيو كونتي وطموح كبيرة ودوافع أكبر"

وأردف: "بالتأكيد المتعة مضمونة لكل متابعي الدوري الإيطالي حول العالم، سيظل الصراع قائمًا وسيشهد الكثير من الإثارة خلال الأشهر المقبلة"

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يذكر أن يوفنتوس قد حقق لقب الدوري الإيطالي في النسخ الثمانية الأخيرة منذ 2012 وحتى الموسم الماضي، وهو مهدد هذا العام لكسر احتكاره من قبل إنتر وبقية الخصوم.