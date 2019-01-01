ساكي: جوارديولا وكلوب وبوتشيتينو هم صناع العصر الذهبي

أسطورة التدريب يشيد بالجيل الحالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أريجو ساكي المدرب الأسطوري لميلان الإيطالي إعجابه بالثلاثي يورجن كلوب وبيب جوارديولا وماوريسيو بوتشيتينو، مدربي ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر على الترتيب، معتبراً إياهم مجددي هذا العصر.

وقال ساكي لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية:"هم المفضلين لدي، الثلاثة لديهم نفس الأسلوب الفلسفي رغم أنهم مختلفون للغاية".

وأضاف:"البطولة الإنجليزية جنونية وعبقرية، إنها تمر بعصرها الذهبي، وكرتهم مشابهة لكرتي وأنا أقدر قيمهم وثقافتهم وعقليتهم".

وأوضح:"نسخة ميلان الخاصة بي جددت، وفرق جوارديولا وكلوب ستواصل التجديد".

وكان ساكي -73 عاماً- قد توج مع ميلان بالعديد من الألقاب أبرزها لقبي دوري أبطال أوروبا عامي 1989 و1990 على التوالي.