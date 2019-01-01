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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ساكي: جاتوزو أعاد لميلان كرامته وفخره

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أسطورة كرة القدم الإيطالية أريجو ساكي يتحدث عن تجربة كابيلو مع الروسونيري

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أشاد أريجو ساكي أسطورة التدريب الإيطالية بالمدرب جينارو جاتوزو، وما يقدمه مع ميلان حاليًا.

ويتعرض جاتوزو لانتقادات عديدة بسبب تذبذب النتائج للروسونيري، إلا أن ساكي أشاد به كلاعب ومدرب للنادي اللومباردي.

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وقال ساكي في تصريحاته لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "أردت التعاقد مع جاتوزو في أتلتيكو مدريد، لقد كان فتى استثنائيًا، هو يستحق الأفضل، لقد أعاد للفريق كرامته وفخره وهو في الطريق لإعادته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

كما أضاف المدرب السابق لمنتخب إيطاليا: "أسلوب لعب ميلان أصبح أكثر مرونة مع جاتوزو، الفريق أصبح يحتفظ بالكرة أكثر، نرى لاعبين أكثر في منطقة جزاء الخصم، بالإضافة إلى الضغط العالي الذي أصبح ضرورة في عالم كرة القدم".

يذكر أن ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

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