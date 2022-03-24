سافينيو: أحدث مواهب البرازيل التي انضمت إلى إمبراطورية مانشستر سيتي

لم تخف إدارة مانشستر سيتي، ومجموعة سيتي لكرة القدم حرصها على التعاقد مع أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين من أمريكا الجنوبية.

ومع خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، أصبح من السهل أن يتعاقد مانشستر سيتي مع مواهب من أمريكا الجنوبية، وتحرص إدارة مجموعة سيتي جروب على توزيع اللاعبين على بقية فريق المجموعة على أمل أن يتطورا يومًا ما ليصبحوا لاعبين مميزين.

وفي السنوات الأخيرة ضمت مجموعة سيتي جروب العديد من اللاعبين المميزين خاصة من البرازيل ومن الأرجنتين، كان آخرهم الشاب داريو سارمينتو الذي انضم لمانشستر سيتي في 2021 قادمًا من إستوديانتيس.

ومن المنتظر أن يصبح سافينيو هو اللاعب التالي بعد سارمينتو الذي ينضم إلى سيتي، بعد موافقة مجموعة سيتي جروب على دفع 6.5 مليون لفريق أتلتيكو مينيرو للتعاقد مع الجناح الشاب، وبحسب التقارير الصحفية، فإن مبلغ الصفقة قد يزيد بمقدار 6 ملايين أخرى، ولكن على هيئة مكافآت.

وأشارت التقارير الصحفية أن إدارة آرسنال الإنجليزي، كانت مهتمة أيضًا بالتعاقد مع اللاعب الشاب ولكن تحرك مجموعة سيتي السريع، حسم الصفقة.

وبدأ سافينيو مسيرته مع أتلتيكو مينيرو، في عام 2015 عندما كان يبلغ 11 عامًا، وسريًعا ما لفت الأنظار إليه وانضم إلى فريق تحت 13 عامًا.

وقال جوليانو رودريجيز، وكيل أعمال سافينيو في تصريحات خاصة لموقع جول بشأن الموهبة الشابة: "نشأ اللاعب في ساو ماتيوس، وكان يلعب مع أحد الفرق هناك وتألق بشكل واضح".

وأضاف: "وحينها رأيت أنه يتمتع بالكفاءة والجودة المطلوبة، مما جعلني أوصي فريد كاسكاردو، مدير أكاديمية أتلتيكو مينيرو في ذلك الوقت بأن يتم تسجيله على الفور ويتعاقد معه".

واستمر اللاعب الشاب في خطف الأنظار إليه، وشارك مع فئات عمرية أعلى من فئته طيلة فترته في أتلتيكو مينيرو، بسبب مهارته وإجادته للعب بالقدم اليسرى، عندما يلعب في الجانب الأيمن ويقتحم تجاه المرمى ويسجل ويصنع الكثير من الأهداف، على طريقة آريين روبن.

وحجز اللاعب لنفسه مقعدًا أساسيًا مع منتخب بلاده البرازيل في مختلف الفئات العمرية، كما شارك في فوز راقصي السامبا ببطولة أمريكا الجنوبية تحت 15 عامًا في عام 2019، ليوقع بعدها بعام أول عقد إحترافي له مع أتلتيكو مينيرو بوجود شرط جزائي قيمته 60 مليون يورو.

وتميز اللاعب الشاب بارتباطه الشديد بعائلته، وقام بشراء منزلًا لوالدته براتبه من أول عقد احترافي له، وقال وكيل أعماله عن علاقته بعائلته في تصريحاته: "إنه مرتبط جدًا بوالدته، أسرته جيدة معه فهما يساعدونه بشكل كبير".