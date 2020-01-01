سافيتش: إنتر لم يلعب جيدًا ولاتسيو يريد لقب الدوري

ميلينكوفيتش سافيتش نجم فريق لاتسيو يوضح سر الفوز على إنتر ويكشف طموحات فريقه في سباق اللقب.

أعرب اللاعب ميلينكوفيتش سافيتش نجم فريق لاتسيو عن سعادته بالفوز الذي حققه أمام نظيره إنتر في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سافيتش وأكد خلالها أن إنتر لم يلعب بشكل جيد في لقاء اليوم، وأن فريقه يسعى للحصول على لقب البطولة.

وقال سافيتش: "صحيح أنني سجلت لكن هذا هو مجهود الفريق كله، جميعنا حققنا الفوز اليوم فنحن عائلة ونريد أن نستمر هكذا".

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وأضاف: "إنتر لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول ونحن خلقنا الفرص، لذلك بين الشوطين اتفقنا على أن تكون تلك المباراة لنا".

وأكمل: "دخلنا الشوط الثاني كأن النتيجة التعادل دون أهداف وشعرنا أننا نريد أن نستمر في تحقيق الانتصارات والمنافسة على الدوري".

وأنهى تصريحاته: "إنتر لن يستسلم لأننا فزنا اليوم، ونحن لن نستسلم مهما حدث في الفترة المقبلة، دعونا فقط نرى كيف ستسير الأمور".

جدير بالذكر أن فوز اليوم منح يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة خلفه لاتسيو بـ 56 بينما يحل إنتر ثالثًا الآن بـ 54 نقطة.