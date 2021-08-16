ساعات حاسمة .. الاتحاد يُقدم أوراقه وينتظر شهادة الكفاءة المالية

هل يلحق كورونادو بمواجهة الرائد

أعلن نادي الاتحاد في الساعات مساء اليوم الإثنين تقدمه بالأوراق والمستندات اللازمة لوزارة الرياضة السعودية للحصول على شهادة الكفاءة المالية، موضحًا أنه بانتظار قرار الوزارة منحه الشهادة بعد دراسة تلك الأوراق.

النادي الغربي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد، وقد طالبته الوزارة بتقديم ما يُثبت تسديده لـ140 مليون ريال سعودي حتى الـ21 من أغسطس الجاري وإلا لن يستطيع قيد لاعبيه الجدد في قائمته لموسم 2021-2022.

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وقد أصدر النادي بيانًا اليوم أكد خلاله أن جهود الإدارة برئاسة أنمار الحائلي تكللت بالنجاح في إنهاء كافة المتطلبات المالية الضخمة على النادي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم كافة الأوراق التي تؤكد إيفاء النادي بالتزاماته للجهات المختصة من أجل دراستها للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأوضح الحائلي أن أزمة الديون المالية التي عصفت بالنادي تعد من أصعب الأزمات الي واجهها الفريق طيلة تاريخه، خاصة وأنه كان سوف يترتب عليها العديد من القرارات التي تهدد مسيرته خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف البيان أن الحائلي ومجلس إدارته استطاع خلال هذا الظرف التاريخي تأمين المبالغ اللازمة لتجـاوز هذه الأزمة رغم ضخامة حجم المطالبات حفاظا على نادي الاتحاد ومكتسباته.

📝 النادي يستوفي متطلبات استخراج شهادة الكفاءة المالية pic.twitter.com/Bt5jExbfci — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 16, 2021

وأتم البيان بالتأكيد على ثقة الحائلي بجماهير الاتحاد ودعمها للنادي في المرحلة المقبلة الي تتطلب دعم والتفاف الجميع من أجل تحقيق الأهداف الي يتطلعون إليها جميعًا.

ويعيش جمهور الاتحاد حاليًا ساعات حاسمة، إذ ينتظر الجميع معرفة مصير مشاركة نجم الفريق الجديد إيجور كورونادو في مواجهة الرائد ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي، والذي قد يُحسم قبل انطلاق اللقاء بدقائق قليلة حسب موعد منح وزارة الرياضة للنادي شهادة الكفاءة المالية التي ستُمكنه من قيد اللاعب البرازيلي.