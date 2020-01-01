ساسي المايسترو أم بن ساحة المزعج – من تفوق بمواجهة الترجي أمام الزمالك؟

تعرف من تفوق في المواجهة بالأرقام.

نجح فريق نادي الزمالك في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، رغم الخسارة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد، في مباراة إياب ربع النهائي، ولكن الفريق الأبيض كان قد تفوق في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد.

الزمالك أصبح أول فريق يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، في انتظار الفائز من مواجهة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي المقرر لها مساء غدٍ السبت.

رغم تسجيل الترجي هدفه الأول في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة، إلا وأن الفريق الأبيض تماسك واستطاع الخروج من المباراة دون تلقي أهداف أخرى، بل وتحكم في باقي مجريات اللقاء بنجاح.

المزيد من الفرق

أبطال إفريقيا - الترجي يفوز والزمالك يخطف بطاقة الصعود إلى نصف النهائي

أبرز لاعبان في مواجهة اليوم، كان التونسي فرجاني ساسي هو أبرز لاعبي الزمالك، حيث تحكم في "رتم" اللعب بشكل كبير، وعلى الجانب الآخر الجزائري بلال بن ساحة لاعب الترجي، الذي كان مزعجًا بشكل كبير لدفاع الفارس الأبيض.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز ما قدمه الثنائي فرجاني ساسي وبلال بن ساحة خلال المباراة.

بلال بن ساحة - الترجي

⚪️🔴 رغم البداية الصعبة.. الزمالك يتمكّن من الحفاظ على النتيجة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ✅



الفارس الأبيض ينتظر الفائز من مواجهة الرجاء المغربي 🆚 مازيمبي الكونغولي pic.twitter.com/P3zdzLFp7T — جول مصر (@goaleg) March 6, 2020

لعب الجزائري في مركز الجناح الأيمن لفريق الترجي، ومرر الكرة 34 مرة، بنسبة نجاح "70.6%" من التمريرات، من ضمنها 4 تمريرات طولية، ودخل في 17 التحام مع لاعبي الزمالك، فاز في 7 وخسر 10 التحامات، وخسر 3 التحامات هوائية.

أحرز بن ساحة هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء، وسدد الكرة على المرمى مرة واحدة، وأرسل عرضيتين ناجحتين، وصنع فرصتين للتسجيل، ووقع في التسلل مرة واحدة، وحصل على 5 أخطاء، وأرتكب 3 أخطاء، وحصل على كارت أصفر.

فرجاني ساسي - الزمالك

مرر لاعب الوسط الكرة 39 مرة، بنسبة نجاح وصلت إلى 89.7%، منهم 6 تمريرات طولية، وانتصر في 12 التحام ضد الخصم، وخسر 10 التحامات، وفاز في 4 التحامات هوائية، وخسر 3.

حصل فرجاني ساسي على 6 أخطاء، وارتكب 7 أخطاء وحصل على بطاقة صفراء، وسدد كرة وحيدة خارج المرمى، ونجح في اعتراض هجمتين خطرتين لفريق الترجي.