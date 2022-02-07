"سأسير على قدمي إلى الأحساء" .. المريسل يراهن على حظ الهلال بالمونديال

يثق الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل في قدرة الهلال السعودي على الفوز أمام تشيلسي الإنجليزي، في مباراته المقبلة، مراهنًا على حظ الزعيم.

الهلال إلى نصف نهائي المونديال:

الزعيم حقق الفوز أمس الأحد، في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية الإمارات 2021، أمام صاحب الأرض الجزيرة، بسداسية مقابل هدف وحيد.

بهذا الفوز يلاقي بطل آسيا، تشيلسي؛ بطل أوروبا، في نصف النهائي، المقرر إقامته بعد غدٍ الأربعاء.

أما فخر أبو ظبي فينافس على المركز الثالث، إذ يلاقي مونتيري المكسيكي، يوم الأربعاء أيضًا.

ما هو رهان المريسل؟

رهان المريسل يبدو في ظاهره أنه واثق في قدرات لاعبي الزعيم، لكنه في حقيقة الأمر هو يلمح لحظ الهلال، الذي يرى منافسوه أنه يحقق بطولاته به وليس لأنه يستحق.

الإعلامي النصراوي أكد أنه إذا تلقى الزعيم الهزيمة أمام البلوز، فإنه سيذهب من الرياض إلى الأحساء سيرًا على الأقدام.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأراهن على حظ الهلال، إذا ما فاز الهلال على تشيلسي، سأسير من الرياض للأحساء سيرًا على الأقدام، كذا حلوووووين".

الهلال يشارك للمرة الثانية في المونديال:

الزعيم صعد لهذه النسخة من المونديال، بعد الفوز بدوري أبطال آسيا، على حساب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بثنائية نظيفة.

وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ الهلال، التي يتأهل بها للحدث العالمي، إذ شارك لأول مرة في عام 2019.

في نسخة 2019، حقق الزعيم المركز الرابع، إذ خسر الميدالية البرونزية بالهزيمة أمام مونتيري المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

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