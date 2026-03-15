ساسولو - بولونيا 0-1، ملخص المباراة

ساسولو - بولونيا 0-1

الهدافون: دالينغا (ب) 6’ الشوط الأول

ساسولو (4-3-3): موريتش؛ والوكيفيتش، موهاريموفيتش، إيدزيس، غارسيا (دويغ 30’ الشوط الثاني)؛ كونيه (فرانكس 30’ الشوط الثاني)، ماتيتش (فولباتو 14’ الشوط الثاني)، ثورستفيدت؛ بيراردي (باكولا 41’ الشوط الثاني)، بينامونتي (نزولا 14’ الشوط الثاني)، لوريانتي. المدرب: غروسو

بولونيا (4-3-3): سكوروبسكي؛ دي سيلفستري (زورتيا 28’ الشوط الأول)، فيتيك، لوكومي، ميراندا؛ سوم (بوبيغا 38’ الشوط الثاني)، مورو (فرويلر 18’ الشوط الثاني)، أودغارد (برنارديسكي 37’ الشوط الثاني)؛ أورسوليني، دالينغا (كاسترو 18' ش)، كامبياغي. المدرب: إيطاليانو

الحكم: بوناتشينا

الإنذارات: دالينغا (ب) 24’ الشوط الأول، نزولا (س) 32’ الشوط الثاني، زورتيا (ب) 50’ الشوط الثاني

الوقت المحتسب بدل الضائع: 2 دقائق + 7 دقائق



