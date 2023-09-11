سار على خطوات الاتحاد .. قرار حاسم من النصر بشأن مبارياته في دوري روشن

النصر يُقلد ما فعله الاتحاد سابقًا

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سار النصر على خطوات الاتحاد وانضم له في قائمة الرافضين لتواجد الحكام السعوديين في مبارياتهم في دوري روشن السعودي.

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الاتحاد كان قد طلب من اتحاد كرة القدم السعودي استقطاب حكام أجانب لجميع مبارياته في الدوري الموسم الماضي، وقد تحمل التكاليف كافة سواء للمواجهات على ملعبه أم خارجه.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إدارة النصر توجهت مؤخرًا بنفس الطلب للاتحاد المحلي، إذ أكدت على رغبتها جلب حكام أجانب لجميع مباريات الفريق في الدوري هذا الموسم.

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وأضافت الرياضية أن النصر طلب تكليف حكام أجانب لإدارة مبارياته حتى فترة التوقف الدولي التالية، وستكون أمام الرائد والأهلي والطائي وأبها، ومن المتوقع أن ترسل طلبًا آخر في أكتوبر خاص بالمباريات التالية.

يُشار إلى أن الاتحاد تُوج بلقب دوري روشن السعودي الموسم الماضي بعد غياب دام منذ موسم 2008-2009.

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