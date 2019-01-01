ساري: بعض الفرق لا تحب تدوير اللاعبين

انتصار صعب ليوفنتوس في ديربي تورينو

أشاد ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس، بتعدد الحلول في فريقه، ومدى أهمية عملية تدوير اللاعبين في المباريات.

وفاز يوفنتوس بهدف نظيف عبر مدافعه ماتياس دي ليخت مساء السبت على تورينو في ديربي المدينة، ليستعيد صدارة الترتيب للسيري آ.

وقال ساري مع "سكاي": "أظن أن تدوير اللاعبين هام للغاية، أمام تورينو قدمنا لاعبين مختلفين، البعض يلعب في سلسلة طويلة منذ مدة".

وأضاف: "هيجواين مر بفترة من التوقف، كذلك دوجلاس كوستا ورامسي، في هذه الأيام يوجد تعب في صفوفنا، ومن يدخل يصنع الفارق".

وختم: "تدوير اللاعبين هذا كنت لا أقوم به مع الفرق الأخرى لأنهم كانوا لا يريدون حدوث الأمر".

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يوفنتوس رفع رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن الملاحق إنتر.