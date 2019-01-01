ساري: يوفنتوس؟ انتظروا ليوم الإثنين !

هل ينهي الإيطالي رحلته مع تشيلسي بعد موسم واحد فقط؟

أشعل ماوريزيو ساري المدير الفني لتشيلسي، التكهنات حول مستقبله مع البلوز ورحيله عن الفريق هذا الصيف.

ساري ارتبط بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، بالعودة مرة أخرى لإيطاليا، لخلافة مواطنه ماسيميليانو اليجري بيوفنتوس.

ثورة التغيير في سوق الانتقالات - ميلان ساكي وجلاكتيكوس ريال مدريد وثلاثية برشلونة

بعض التقارير أكدت أن ساري سيوقع على عقد مدته 3 سنوات خلال الساعات القليلة القادمة.

ساري رد على تلك الأنباء في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي" الإيطالية:"لو وافق تشيلسي على رحيلي لا يمكنني قول شيء آخر".

روما يعرض ثلاثة لاعبين للحصول على إيكاردي

وأضاف:"يمكنكم الانتظار حتى يوم الإثنين القادم لحسم الموقف".

يذكر أن ساري قاد تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، كما أعاده لدوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث بالدوري الإنجليزي.