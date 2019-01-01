ساري: لاعبو يوفنتوس لم يحترموا خطة اللعب

انتقادات عديدة وجهها ساري للاعبي فريقه

انتقد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عدم احترام بعض اللاعبين لخطة اللعب كما تحدث عن إصابة رودريجو بينتانكور وسامي خضيرة.

يوفنتوس خسر بنتيجة 3-1 أمام لاتسيو لتكون أول هزيمة للبيانكونيري خلال الموسم الجاري في الدوري الإيطالي.

وقال ساري في تصريحات عقب المباراة: "عدد من اللاعبين لا يحترم خطة اللعب ولذلك يتحركون بصورة خاطئة. باولو ديبالا كان من المفترض أن يتواجد بالقرب من الخط بيما فيديريكو بيرنارديسكي في العمق ولكن ما حدث كان العكس. لقد قلت عددًا من الأشياء قبل المباراة ولكنها لم تحدث".

وتابع: "بينتانكور سوف يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية. لقد تعرض لإصابة في الرباط الجانبي ولكننا نود أن نعرف مدى خطورة الأمر. إنّه لاعب هام للفريق في اللحظة الحالية وسوف نفتقده كثيرًا".

وحول إصابة سامي خضيرة، علّق: "سوف يغيب لمدة 3 أشهر وعلينا العمل على حل أزمة غيابه خلال الفترة المقبلة ونستطيع استخدام برناردسكي وآرون رامسي في هذا المركز. سوف نرى الأفضل للفريق".

وأردف في تصريحات لشبكة "سكاي": "سوق الانتقالات هو آخر شيء أفكر فيه في حياتي لأن وظيفتي كمدرب هي إيجاد الحلول وفقًا للمعطيات المتاحة".

واختتم: "سبق ولعب في دوري آخر (البريميرليج) وكانت المنافسة محتدمة وحينما أقارن بين إيطاليا الموسم الحالي ومنذ عامين فالمستوى تحسن وحتى الفرق الصغيرة تقدم مستويات جيدة. سعيد بأن السيري آ وصل لهذه المرحلة".

وكان ساري قد أشار إلى إن الطرد الذي تحصل عليه خوان كوادرادو لعب دورًا كبيرًا في تغيير نتيجة المباراة مشيرًا إلى أنّ البطاقة الصفراء كانت كافية بينما الطرد جاء مبالغًا فيه.

بينما انتقد ليوناردو بونوتشي مستوى الفريق في الشوط الثاني وخاصة في مسألة التغطية الدفاعية مؤكدًا أنّ الدوري لم ينته بعد وكل شيء وارد الحدوث.