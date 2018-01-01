ساري يُلمح لصفقة جديدة حال رحيل فابريجاس

فابريجاس عقده ينتهي بحلول نهاية الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري من سيسك فابريجاس، صانع ألعاب الفريق، لحاجته لخدماته ولكن أكد أن القرار النهائي بيد اللاعب والنادي فيما يخص مستقبله.

وينتهي عقد فابريجاس مع تشيلسي بحلول نهاية الموسم الجاري ولم يقم بتجديده حتى الآن، ويحق له الاتفاق مع أي فريق بداية من يناير.

وقال ساري للمراسلين: "في مركزه يوجد هو وجورجينيو فقط، ستكون مشكلة لي لو رحل، أريده أن يبقى ولكن القرار له وللنادي بالتأكيد". اختيارات المحررين نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

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وأضاف: "سيسك مهم جداً لي، وإذا رحل سنحتاج لاعباً جديداً بدلاً منه، ولكن الأمر ليس سهل لأن سيسك صعب أن تجد لاعب نفس خصائصه".

وعلق ساري على عرض تشيلسي لفابريجاس لتجديد عقده لعام واحد فقط: "الأمر يعتمد، هذه هي قوانين النادي فيما يخص من تخطوا الثلاثين ويجب احترامها".

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واستمر: "النادي يقوم بذلك منذ 30 سنة وبالنسبة له في سن الواحدة والثلاثين من الصعب أن يوقع عقداً لعام واحد، هذه هي المشكلة الوحيدة بالموضوع".

وارتبط فابريجاس بالانضمام لصفوف ميلان في يناير المقبل، كذلك ذُكر أن جلطة سراي التركي يتابع موقف اللاعب الإسباني.

ويلعب تشيلسي مع كريستال بالاس مساء الأحد في افتتاح لقاءاته بالدور الثاني للدوري الإنجليزي الممتاز.