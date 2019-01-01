ساري يغضب من لاعبي يوفنتوس بسبب الاستحواذ

ساري غاضب من فقدان الاستحواذ أمام بولونيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أبدى ماوريسيو ساري استياءه من فقدان الكرة المتكرر من قبل لاعبي يوفنتوس في مواجهة بولونيا والتي أقيمت مساء اليوم السبت.

وحقق يوفنتوس انتصارًا هامًا على حساب ضيفه بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة للسيري آ، ليحافظ على صدارته للدوري الإيطالي.

وعقب اللقاء، صرح ماوريسيو ساري بأن تحقيق الفوز في هذه المباراة كان هامًا وضروريًا من أجل الاستمرار في جمع النقاط للمنافسة على لقب الدوري والابتعاد أكثر عن الملاحقين.

ولكنه في نفس الوقت أبدى غضبه من فقدان الكرة بشكل مستمر وعدم القدرة على الحفاظ عليها وتدويرها بالشكل اللازم، الأمر الذي جعل الخطوط مفتوحة أمام لاعبي بولونيا على حد وصف ساري.

وأضاف: "هناك شعرة بين تمرير الكرة بسرعة بشكل فعال وبين فقدان الاستحواذ، هذا ما يجب علينا العمل عليه في الفترة المقبلة حتى لا تتكرر الأخطاء التي تجعلنا عرضة لخسارة النقاط"

وتابع: "أشعر بتقدم وتطور في كثير من الأشياء، العودة من فترة التوقف الدولي لا تكون سهلة بالطبع، لذلك كان تحقيق النقاط الثلاثة في أولى مباريات الفريق عقب الاستراحة الدولية صعبًا للغاية"

قميص خاص لرونالدو بمناسبة الـ 700 هدفًا

يذكر بولونيا كان قريبًا من التعادل، ولكن العملاق جيانلويجي بوفون وسوء الحظ ودفاعات يوفنتوس منعوا حدوث ذلك لتنتهي المباراة على وقع انتصار جديد للسيدة العجوز يرفع به رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب.