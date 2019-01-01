ساري يعود بشكل جزئي لتدريبات يوفنتوس

المدرب الإيطالي اقترب من تماثل الشفاء بعد الإصابة بالالتهاب الرئوي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن عودة مدربه ماوريسيو ساري بشكل جزئي لتدريبات الفريق.

ساري تعرض مؤخراً لأزمة صحية، بمعاناته من مرض الالتهاب الرئوي، ليغيب عن انطلاقة الموسم الجديد مع يوفنتوس.

النادي الإيطالي أكد تواجد ساري اليوم بمران الفريق، حيث أشرف على اللاعبين غير المشاركين مع منتخباتهم بفترة التوقف الدولي.

وأوضح يوفي منح الثنائي جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا إجازة إضافية لمدة يومين، مع عودتهما للفريق يوم الجمعة.

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وأشار يوفنتوس أن حالة ساري تتحسن بالتدريج، حيث تواجد اليوم وأعطى بعض التعليمات للاعبيه قبل المغادرة لعدم اكتمال جاهزيته الصحية.

يذكر أن ساري لم يتواجد مع يوفنتوس في أول مباراتين له بالدوري أمام بارما ونابولي، حيث قام مساعده جيوفاني مارتوسيللو بتأدية مهامه بشكل مؤقت.