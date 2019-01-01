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الدوري الإنجليزي الممتاز

ساري يعتذر للجماهير ويتساءل عن عدم وجود ردة فعل

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هل ساري ضحية جديدة للاعبي تشيلسي؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أبدى المدير الفني الإيطالي، مارويسيو ساري، غضبه من الخسارة الثقيلة التي تلقاها تشيلسي من بورنموث في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط البلوز خارج قواعدهم برباعية نظيفة تراجع على إثرها للمركز الخامس في جدول الترتيب.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي، والذي تأخر لما يقارب 50 دقيقة من نهاية اللقاء، بسبب تواجده مع لاعبي البلوز في غرف خلع الملابس: "لقد لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، لكن بعدما سجل بورنموث هدفين توقفنا عن اللعب".

وأكمل: "الأمر صعب بالنسبة لي وللاعبين، خاصة أن أعرف سبب عدم وجود ردة فعل، لا أشعر بالضغط، مجرد الإحباط، لقد أظهر الفريق عقلية جيدة في الشوط الأول، لكن عانينا عقب تلقي الأهداف".

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وأردف عن موقف كالوم هودسون أودوي: "لم يكن موجود في قائمة الفريق، لأننا نمتلك 3 لاعبين في مركز الجناح، ولقد لعب مباراة كاملة منذ 3 أيام".

واعتذر ساري لجماهير تشيلسي على الخسارة الثقيلة في نهاية المؤتمر الصحفي، حيث سيستضيف هيدرسفيلد في الجولة المقبلة.

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