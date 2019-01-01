ساري يطالب تشيلسي بضم هيجواين بعقد دائم

مدرب البلوز يأمل في الحفاظ على هيجواين وتحويل الإعارة إلى عقد دائم

فيسبوك تويتر محمد عماد

طالب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي إدارة ناديه في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين بعقد شراء.

ويلعب هيجواين البالغ من العمر 31 عامًا مع البلوز معارًا من قبل يوفنتوس منذ فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ونجح في إحراز خمسة أهداف في 16 مباراة.

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أداء هيجواين نال رضاء مدربه ساري، الذي يسعى للإبقاء عليه في قلعة ستانفورد بريدج.

وقال ساري في تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية: "لا أعرف أي شيء عن مستقبل هيجواين، عليكوا التوجه بالسؤال إلى إدارة النادي، إذا بقي معنا فأعتقد إننا سنقوم بعمل رائع بالموسم المقبل".

وينتظر تشيلسي الاستئناف المقدم للفيفا لرفع الحظر عن إمكانية التعاقد مع لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يشار إلى أن هيجواين كان قد قضى النصف الأول من الموسم معارًا لصفوف ميلان.