ساري يشكو الحر والصيف بعد التعادل مع فيورنتينا

ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يؤكد أن الطقس وتوقيت لعب مواجهة فيورنتينا كان لهما تأثيرًا على نتيجة اللقاء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب ماوريزيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس عن شعوره بالضيق بسبب تعادل فريقه أمام فيورنتينا بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للبيانكونيري وأكد خلالها أن الفريق عانى من مشاكل بدنية عديدة خلال المواجهة.

وقال ساري: "لم نقدم أفضل أداء لنا في مواجهة فيورنتينا لقد كان موقفنا صعبًا للغاية، لعبوا بشكل جيد للغاية واستخدمنا كل التغييرات الخاصة بنا بسبب الإصابات".

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وأضاف: "رغم كل ذلك قدمنا مستوى طيب في حدود المسموح لنا لكننا خسرنا الاستحواذ عدة مرات وكان ذلك أيضًا من أسباب الحالة البدنية السيئة".

واختتم تصريحاته: "اللعب في فلورنسا خلال الظهيرة ونحن لا نزال في الصيف كان أمرًا مرهقًا للغاية بالنسبة لنا أيضًا".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف ليستمر يوفنتوس في الصدارة بشكل مؤقت لنهاية الجولة.